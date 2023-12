Frankfurt scheitert im DFB-Pokal an Bayern-Schreck – Leverkusen weiter

Mit dem Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt ist ein weiterer Topklub im deutschen Fußball-Cup frühzeitig ausgeschieden.

Drittligist Saarbrücken, der in der Runde zuvor schon Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen hatte, siegte am Mittwochabend im Achtelfinale zu Hause gegen den Bundesligisten mit 2:0 (0:0). Bayer Leverkusen löste seine Pflichtaufgabe gegen Zweitligist Paderborn mit einem souveränen 3:1 (2:0) und blieb auch im 21. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen.

Saarbrücken wirft Frankfurt raus

Underdog Saarbrücken traf durch Kai Brünker (64.) und Luca Kerber (78.) zweimal in der letzten halben Stunde. Der Frankfurter Noel Futkeu sah in der Schlussphase nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Vor dem Europa-League-Sieger von 2022 war neben den Bayern auch Titelverteidiger RB Leipzig schon in der 2. Runde ausgeschieden.

Leverkusen gab sich zuhause keine Blöße. Die Tore erzielten Victor Boniface (12.), Exequiel Palacios (29.) und Patrik Schick (87.). Der Gegentreffer durch Sebastian Klaas (83.) war für den Favoriten weniger problematisch als die Verletzung von Nationalspieler Florian Wirtz, der nach einem Tritt auf die Ferse kurz vor der Pause ausgewechselt werden musste.