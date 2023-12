Sabitzer scheidet mit Dortmund im DFB-Pokal aus – Hertha bezwingt HSV im Elfmeterschießen

Borussia Dortmund ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden.

Marcel Sabitzer und Co. gingen in Stuttgart mit 0:2 als Verlierer vom Rasen. Die Schwaben siegten verdient dank Treffer von Torjäger Serhou Guirassy (54.) und Silas (77.). Sabitzer traf in der 20. Minute mit einem Schlenzer die Latte, blieb dann aber zur Pause in der Kabine. Der Mittelfeldspieler hatte sich davor mehrmals an die Wade gegriffen.

Hertha BSC setzte sich in einem dramatischen Duell der Traditionsclubs gegen den Hamburger SV mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. In der 90. Minute rettete Fabian Reese die Herthaner mit seinem zweiten Tor und dem 2:2 in die Verlängerung, in der 120. Minute schoss Jonjoe Kenny den Hauptstadtclub mit dem 3:3-Ausgleich noch ins Elferschießen. Dort verschoss nur Ransford Königsdörffer, dem zuvor in der Verlängerung die 3:2-Führung für den HSV gelungen war.

Alle Ergebnisse vom Mittwoch:

1. FC Saarbrücken – Eintracht Frankfurt 2:0

Bayer Leverkusen – SC Paderborn 3:1

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 2:0

Hertha BSC – Hamburger SV 8:6 n.E.

(APA/Red.)

Bild: Imago