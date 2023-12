Quartett um Sabitzer verletzt: BVB nach Pokal-Aus mit Personalsorgen

Pech für Borussia Dortmund: Der deutsche U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko, ÖFB-Star Marcel Sabitzer, Marius Wolf und Julian Ryerson haben sich im Achtelfinalspiel des BVB im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart verletzt.

Moukouko musste nach nur zwei Ballkontakten mit muskulären Problemen im Wadenbereich bereits in der 22. Minute angeschlagen den Platz. Borussia Dortmund spielte kurze Zeit in Unterzahl, in der 24. Minute kam Niclas Füllkrug rein.

Sabitzer zur Pause verletzt raus

In der Halbzeitpause musste Coach Edin Terzic dann noch zweimal wechseln. Denn Marcel Sabitzer (ebenfalls Wadenprobleme) und Marius Wolf (umgeknickt) blieben in der Kabine und wurden durch Julian Brandt sowie Ramy Bensebaini ersetzt.

In der Nachspielt der zweiten Halbzeit erwischte es dann auch Julian Ryerson, der sich in einem Luftduell verletzte und nicht mehr weiterspielen konnte.

(SID/Red.)

Bild: Imago