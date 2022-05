Frankreich-Coach Deschamps verlässt Teamcamp wegen Tod seines Vaters

Der Teamchef der französischen Fußball-Nationalmannschaft, Didier Deschamps, hat das Vorbereitungscamp in Paris kurzfristig verlassen, weil sein Vater verstorben ist.

Dies teilte der Präsident des französischen Verbandes Noel Le Graet mit. „Mit großer Traurigkeit habe ich vom Ableben von Didier’s Vater heute früh erfahren“, sagte Le Graet. „Didier ist zu seinen Verwandten gefahren und ich versichere ihm meine Freundschaft und meine Unterstützung.“

Das Dienstag-Training wurde von Co-Trainer Guy Stephan abgehalten. Weltmeister Frankreich trifft im Stade de France am Freitag auf Dänemark und ist am 10. Juni in Wien auch Gegner von Österreich. Es ist das erste von vier Matches in der Nations League der Tricolore, die im Vorjahr die zweite Auflage der Nations League gewonnen hatte, innerhalb von elf Tagen. Das ÖFB-Team startet am Freitag gegen Vize-Weltmeister Kroatien.

(APA).

Beitragsbild: Imago.