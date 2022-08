Frankreich-Legionär Daniliuc vor Wechsel in Serie A

via

Nizza-Profi Flavius Daniliuc stellt sich offenbar einer neuen Herausforderung: Der österreichische U21-Teamspieler steht unmitttelbar vor einem Transfer in die italienische Serie A.

Der Innenverteidiger soll für eine Ablöse von fünf Millionen Euro beim Erstligisten US Salernitana anheuern und dabei einen Vertrag bis Sommer 2024 erhalten. Dies berichtet unter anderem Fabrizio Romano via Twitter. Demnach absolviert Daniliuc im Laufe des Tages den Medizincheck, die Präsentation könnte ebenso bereits am Montag erfolgen.

Anstatt in der Europa Conference League anzutreten, würde der Ex-Bayern-Nachwuchsspieler zum Teamkollegen des ehemaligen Bayern-Stars Franck Ribery avancieren. Aktuell sind mit Bologna-Stürmer Marko Arnautovic, Torino-Leihspieler Valentino Lazaro sowie Cremonese-Neuzugang Emanuel Aiwu drei Österreicher in der Serie A aktiv.

