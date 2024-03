Frankreich muss gegen Deutschland auf Griezmann verzichten

Ohne Rekordspieler Antoine Griezmann tritt Vizeweltmeister Frankreich am Samstag (21.00 Uhr) in Lyon zum Länderspiel gegen Deutschland an.

Der 32 Jahre alte Stürmer von Atletico Madrid verpasst nach der Rekordserie von 84 Einsätzen in aufeinanderfolgenden Länderspielen seit November 2016 wegen einer Stauchung des rechten Knöchels die Begegnung der beiden Nachbarn. Den Angaben des französischen Verbandes zufolge fällt „Grizou“ auch für Frankreichs Duell drei Tage später (26. März) mit Chile aus.

Für den Weltmeister von 2018 und 127-maligen Nationalspieler nominierte Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps Matteo Guendouzi nach. Der Mittelfeldspieler von Lazio Rom gehört erstmals seit der WM-Endrunde 2022 in Katar wieder zum Aufgebot der Grande Nation.

(SID/Red.)

Bild: Imago