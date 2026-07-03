Frankreich will im Achtelfinale auch Paraguay abmontieren

So überzeugend, wie Frankreich mit seinem Supersturm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola und Desire Doue bisher durch die Fußball-WM spaziert ist, ist zu vermuten, dass Paraguay im Achtelfinale am Samstag in Philadelphia (23.00 Uhr MESZ) wenig mehr als das nächste Opfer ist. Doch die Südamerikaner sind voll motiviert: Nach ihrem Sieg im Sechzehntelfinale gegen Deutschland wollen sie das nächste Wunder schaffen, egal gegen wen.

Die Sturmformation rückt Vergleichen mit legendären Angriffen immer näher: Alle 13 der von den Franzosen in ihren vier Spielen erzielten Tore gehen auf das Konto dieser fünf, zehn davon schossen Mbappe und Dembele. Olise glänzte bisher ausnahmslos als Vorbereiter – aber wie. Zuletzt schossen Brasiliens Angreifer bei der WM 2002 in Japan und Südkorea mit 15 mehr Tore. Ronaldo, Rivaldo und Ronaldinho führten die Selecao damit zu ihrem fünften und bisher letzten Titel.

Auch Breite im Kader macht Frankreich zum Top-Favoriten

Abgesehen vom fast blinden Verständnis zwischen Mbappe, Dembele und Olise ist auch frappierend, wie breit der Weltmeister 2018 und Vizeweltmeister 2022 in der Offensive aufgestellt ist. Barcola und Doue teilen sich den Platz am linken Flügel. Von der Bank kommen außerdem noch Rayan Cherki von Manchester City und Crystal-Palace-Knipser Jean-Philippe Mateta. Experten melden mittlerweile Zweifel an, wie der scheidende Teamchef Didier Deschamps Frankreich nicht zum Titel führen soll.

Dennoch, jetzt haben sie einmal Paraguay vor der Brust: Wie eklig die Südamerikaner zu spielen sind, können „Les Bleus“ von den Deutschen erfragen. Kompakte Defensive, Kampfstärke und eine gewisse Härte sind zu erwarten. Damit will die „Albirroja“ das nächste WM-Wunder schaffen. Der Gegner scheint dabei fast zweitrangig: „Wir haben vor niemandem Angst. Wir wissen, was wir können und werden jedem, der auf uns trifft, Schaden zufügen“, sagte Julio Enciso, der Paraguay gegen Deutschland in Führung gebracht hatte.

Deschamps warnte dementsprechend vor den Weiß-Roten, dass der Sieg gegen die DFB-Elf kein Zufall war: „Ich habe mir Paraguay angesehen: Was sie erreicht haben, ist kein Unfall. Es ist ein typisches südamerikanisches Team, sehr stark im Zweikampf, sehr zäh, und sie haben auch sehr gute Spieler.“