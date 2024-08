Frankreichs Basketballer jubeln über Finaleinzug

Frankreich steht wie vor drei Jahren in Tokio im Finale des olympischen Männer-Basketballturniers. Das Heimteam setzte sich am Donnerstag in Paris in einem dramatischen Halbfinale gegen Weltmeister Deutschland mit 73:69 (33:33) durch.

Im Endspiel geht es für das Ensemble um NBA-Jungstar Victor Wembanyama am Samstagabend (21.30 Uhr) in der Bercy Arena entweder gegen Titelverteidiger und Topfavorit USA oder Vizeweltmeister Serbien mit Nikola Jokic.

Frankreich zeigte sich gegenüber der 71:85-Niederlage in der Gruppenphase gegen Deutschland deutlich verbessert. Bester Werfer der Franzosen war Guerschon Yabusele mit 17 Punkten. Wembanyama kam lange Zeit nicht richtig in Fahrt, der 20-Jährige hatte am Ende aber elf Zähler, sieben Rebounds und vier Assists zu Buche stehen. Bei den Deutschen war Dennis Schröder mit 18 Punkten Topscorer, sein NBA-Kollege Franz Wagner kam auf zehn Zähler.

(APA)/Bild: Imago