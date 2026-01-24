Frankreichs Handballer sorgen bei Portugal-Sieg für 2 EM-Rekorde

Frankreichs Handballer haben bei der EM am Samstag gleich zwei Rekorde aufgestellt.

Beim 46:38 gegen Portugal im zweiten Hauptrundenspiel erzielte die „Equipe Tricolore“ so viele Treffer in einer Halbzeit wie noch nie zuvor ein Team bei einer Europameisterschaft. Bereits zur Pause kam das Team um Starspieler Dika Mem auf 28 Tore und überbot die seit 2014 von Polen gehaltene Bestmarke (26). Außerdem war es mit 84 Treffern das torreichste Spiel in der EM-Geschichte.

Es fielen noch um drei Tore mehr als in der diesjährigen Vorrundenpartie zwischen Slowenien und Montenegro. An einem dritten Tore-Rekord schrammten die Franzosen nur haarscharf vorbei, egalisierten aber immerhin ihre eigene Bestmarke aus dem Vorrundenspiel gegen die Ukraine. Schon wieder traf der Europameister 46 Mal – noch nie war ein Team erfolgreicher.

