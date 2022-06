Französische Pressestimmen zum 1:1 gegen Österreich

via

Pressestimmen aus Frankreich zum 1:1 des Fußball-Weltmeisters in der Nations League am Freitag in Wien gegen Österreich:

„L’Equipe“: „Die drei Gesichter der Bleus. Lange von Österreich und seinem Pressing a la Rangnick bedrängt, wachte das französische Team auf, um stark aufzuhören. Die entscheidenden Einwechslungen von Kylian Mbappe und Christopher Nkunku unterstrichen, was den Bleus bis dahin gefehlt hatte.“

„Le Parisien“: „Mbappe-Blitz erleuchtet die Bleus. In Wien konnte das französische Team nach einer Niederlage gegen Dänemark nur das zweite Remis erreichen. Die Einwechslung des Cracks aus Bondy veränderte das Gesicht der Bleus.“

„Le Figaro“: „Mbappe holt die Bleus in Österreich (wirklich) aus dem Loch.“

„Le Monde“: „Die Bleus verlieren den Faden, aber nicht das Match.“

