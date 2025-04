Frauen-Bundesliga: Souveräne Siege für St. Pölten und Austria

Titelverteidiger SKN St. Pölten liegt in der Frauen-Fußball-Bundesliga fünf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Die Niederösterreicherinnen gaben sich am Karsamstag gegen den Dritten Sturm Graz in der NV Arena keine Blöße und fuhren einen 3:0-Erfolg ein. Die zweitplatzierte Wiener Austria behielt mit einem 5:0 im Wiener Derby auf der Hohen Warte gegen die Vienna noch deutlicher die Oberhand. Vier Runden sind noch zu spielen.

Kamila Dubcova (3.) und Leonarda Balog (42.) trafen für den Serienmeister schon vor der Pause, Isabelle Meyer (90.) fixierte den Schlusspunkt. Im Dress der Austria trugen sich die im Sommer scheidende Kapitänin und Toptorschützin Verena Volkmer (22., 74.), Sara Pavlovic (26.), Katharina Schiechtl (45.+1) und Maria Olsen (72.) in die Schützenliste ein. Am Sonntag nächste Woche ist St. Pölten bei der Vienna zu Gast, Stunden später treten die Wienerinnen in Graz an.

(APA)/Bild: Imago