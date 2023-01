Am Dienstag findet der Nachtslalom der Frauen in Flachau (18.00/20.45 Uhr) statt. Das ÖSV-Team peilt nach schwachen Leistungen in den Technikdisziplinen die Wende an. Katharina Liensberger startet als Dritte in den ersten Durchgang, Katharina Truppe folgt als Elfte.



Die Startliste für den 1. Durchgang:

(Red.)

Bild: GEPA