Frauen-Staffel nach Aufholjagd auf Platz sieben

Österreichs Biathletinnen hatten im ersten Staffel-Rennen der Saison nichts um die Spitzenplätze mitzureden. Das Quartett in der Reihenfolge Kristina Oberthaler, Lisa Hauser, Tamara Steiner und Anna Gandler kam am Mittwoch in Östersund nach 4 x 6 Kilometern mit 3:21,2 Min. Rückstand auf die Siegerinnen aus Norwegen auf Platz sieben ins Ziel. Am Donnerstag folgt die Männer-Staffel über 4 x 7,5 km (15.20).

Trotz nur sieben Nachladern war der Zug der Topnationen für Österreich schon nach der Startläuferin abgefahren. Debütantin Oberthaler (zwei Nachlader) übergab nach schwacher Schlussrunde mit 1:40 Min. Rückstand nur auf Platz 16 von 18. Hauser lancierte bei eisigen Temperaturen die Aufholjagd (10.), Steiner setzte fort (8.). Gandler, die sich im Einzel am Vortag sieben Fehlschüsse geleistet hatte, brachte mit drei Nachladern Platz sieben ins Ziel. Nur Deutschland (4) benötigte weniger Nachlader als Österreich.

An der Spitze warf Hanna Öberg mit einer Strafrunde im letzten Stehendschießen den Heimsieg von Schweden noch weg. Ingrid Landmark Tandrevold zog vorbei und fixierte den norwegischen Sieg vor Schweden und Deutschland.

(APA) / Bild: Imago