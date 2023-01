Frauen-WM: adidas präsentiert offiziellen Spielball

Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat am Dienstag den offiziellen Spielball für die Fußball-WM der Frauen in Australien/Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vorgestellt.

Der Name des Balles lautet „Oceaunz“ und soll das Miteinander von Australien und Neuseeland als Gastgebernationen des Turniers widerspiegeln. Auch das Design des Balles ist von den „einzigartigen Landschaften der beiden Gastgeberländer“ inspiriert. Zum neunten Mal in Folge wird bei einer Frauen-WM mit einem adidas-Ball gespielt.

special delivery in Sydney today. welcome ️

together with @FIFAWWC, we revealed the official match ball for the FIFA Women’s World Cup 2023 pic.twitter.com/tPZwoTKZ9v

— adidas Football (@adidasfootball) January 24, 2023