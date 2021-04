Fredl tippt die 26. Runde der Tipico Bundesliga 2020/21

via

via Sky Sport Austria

Sky-Experte Alfred Tatar hat seine Tipps für die 26. Runde der tipico Bundesliga abgegeben!

Englische Wochen stehen bevor und unser “Orakel” hat uns seine Tipps für die kommende Runde verraten. Fredl tippt in der Quali-Gruppe am Dienstag auf ein Remis zwischen Altach und dem SKN St. Pölten. Hartberg und die Austria feiern wichtige drei Punkte im Rennen um Platz eins in der Qualifikationsgruppe.

In der Meistergruppe setzt Fredl auf Siege von Sturm Graz, Meister Salzburg und auch der LASK wird im Spitzenspiel gegen Rapid als Sieger vom Platz gehen.

So tippt Fredl die 26. Runde:

