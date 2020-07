Fredl tippt die 32. Runde in der Tipico Bundesliga

Am Wochenende findet die 32. und letzte Runde der tipico Bundesliga statt. Sky-Orakel Alfred “Fredl” Tatar ist wie gewohnt mit seinen Tipps mit von der Partie!

In der Qualifikationsgruppe glaubt “Fredl” an die Sensation und tippt auf einen knappen Sieg der WSG Tirol gegen die Admira. In diesem Fall würden die Südstädter absteigen. Ein Torspektakel prophezeit Tatar in Wien: Die Austria schlägt Mattersburg mit 4:3, während St. Pölten und Altach Unentschieden spielen.

Am Sonntag tippt der “Fußball-Philosoph” auf den lang ersehnten Befreiungsschlag des SK Sturm Graz. Im “Steirer-Derby” bezwingt Sturm den TSV Hartberg mit 2:0. Meister Salzburg spielt beim LASK 2:2-Unentschieden, während Rapid das letzte Meisterschaftsspiel mit 2:1 verliert. Damit würde der WAC am LASK vorbeiziehen und sich im letzten Moment den dritten Tabellenrang schnappen.

























Mit dem Fredl-Chatbot kannst du jetzt dein Wissen über die tipico Bundesliga unter Beweis stellen. Mit Fredl könnt ihr auf alle Ergebnisse der Runde tippen sowie im Top-Spiel die Leistungen der Mannschaften bewerten und den besten Spieler jedes Teams wählen. Für regelmäßiges Mitmachen und richtiges Tippen könnt ihr tolle Preise gewinnen.