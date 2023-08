Die 5. Runde der Bundesliga-Saison 2023/24 steht vor der Tür. Drei Spiele am Samstag und am Sonntag (jeweils ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame alle Spiele mit dem SkyX-Traumpass) stehen an. Auch in dieser Woche tippt Sky-Experte und „Orakel“ Alfred Tatar die Ergebnisse der ADMIRAL Bundesliga für uns.

So tippt Fredl die 5. Runde: