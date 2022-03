Freestylerin Wolf zum Saisonabschluss Fünfte im Slopestyle

Lara Wolf hat beim Saisonfinale der Freestyle-Skifahrerinnen in Silvaplana (Schweiz) am Samstag im Slopestyle Rang fünf erreicht.

Platz eins holte sich Slopestyle-Gesamtweltcupsiegerin Kelly Sildaru aus Estland, Wolf wurde in der Endabrechnung 7. Die zweite ÖSV-Starterin Laura Wallner (16.) hatte es nicht in die letzte Phase geschafft.

Bei den Männern ging der Sieg an den Norweger Birk Ruud, der den in Silvaplana drittplatzierten Schweizer Andri Ragettli in der Disziplinen-Gesamtwertung knapp nicht mehr abfangen konnte. Lukas Müllauer wurde 14. Die weiteren Österreicher, darunter Matej Svancer (19.), waren schon in der Qualifikation gescheitert.

(APA)/Bild: GEPA