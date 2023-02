Bayern-Frauen nach Sieg über Hoffenheim im Pokal-Halbfinale – Kolb-Tor für Freiburg

Der FC Bayern München ist mit einem 2:0-Erfolg im Fußball-Schlager bei 1899 Hoffenheim am Dienstag ins Halbfinale des Frauen-DFB-Pokals eingezogen. Damit durfte Sarah Zadrazil im Duell mit ihren ÖFB-Teamkolleginnen Katharina Naschenweng, Julia Hickelsberger-Füller (bis zur Pause) und Nicole Billa (ab der 81.) jubeln. Für Naschenweng war es eine besondere Partie, wechselt sie doch im Sommer zu den Bayern. Der SC Freiburg stieg auch dank eines Treffers von Lisa Kolb auf.

Naschenweng: “Offensiv war es einfach zu wenig“

Die ÖFB-Teamstürmerin wurde beim 4:0-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena in der 60. Minute eingetauscht und erzielte in der 79. Minute per Abstauber aus kurzer Distanz den dritten Treffer. In der Liga hatte die 21-Jährige zuvor schon zweimal in dieser Saison getroffen. Ihre Landsfrau Annabel Schasching spielte ab der 71. Minute.

Erwartungsgemäß das Aus kam hingegen für Sarah Puntigam, Celina Degen, Ersatztorfrau Jasmin Pal und Co. im Dress des 1. FC Köln beim Heim-0:4 gegen den VfL Wolfsburg.

Ebenfalls den Sprung ins Halbfinale schaffte Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig. Die Auslosung der Runde der letzten vier findet am Sonntag statt.

RB-Leipzig-Spielerin Rackow trifft aus 30 Metern

(APA)

