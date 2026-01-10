Der Hamburger SV ist auch ins neue Jahr als Auswärts-Punktelieferant gestartet – mit zehn Mann verlor der Aufsteiger trotz Führung zu Wiederbeginn der deutschen Fußball-Bundesliga 1:2 (0:0) beim SC Freiburg und wartet seit fast acht Jahren auf einen Erstligasieg in der Fremde.

Im ersten Spiel seit dem überraschenden Rückzug von Sportvorstand Stefan Kuntz sah Daniel Elfadli die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels (51.). Bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak nach einer Stunde eingetauscht. Der mit Gelb verwarnte Freiburger ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart wurde zur Pause ausgewechselt. Die Breisgauer liegen einen Zähler vor Union auf Platz acht.

Vincenzo Grifo per Foulelfmeter (53.) und der eingewechselte Igor Matanovic (83.) trafen für die Freiburger, die seit elf Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen sind. Der HSV bleibt in der laufenden Saison das einzige Team ohne Dreier auf gegnerischem Platz. Die Norddeutschen holten auswärts bisher nur zwei von 24 möglichen Punkten. Luka Vuskovic (49.) war für den HSV erfolgreich.

Bei Fischers Berlin-Rückkehr: Mainz verspielt Sieg

Der FSV Mainz 05 hat bei der emotionalen Berlin-Rückkehr von Trainer Urs Fischer den dringend benötigten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga verspielt. Bei Fischers Ex-Klub Union Berlin kamen die Mainzer am Samstag trotz doppelter Führung nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und kassierten im Kampf um den Klassenerhalt vor allem einen Dämpfer für die Moral. Auch sportlich bleibt die Lage für das Schlusslicht bei nur neun Punkten aus 16 Spielen prekär.

ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig steuerte eine Torvorlage bei den Mainzern bei. Bei Union stand Innenverteidiger Leopold Querfeld in der Startelf, Christopher Trimmel wurde in Hälfte zwei eingetauscht.

Immerhin: Unter Fischer, der das Amt Anfang Dezember übernommen hatte, ist Mainz weiter ungeschlagen. Die Berliner liegen weiter im gesicherten Mittelfeld, verpassten aber die Chance, die Lücke zu den internationalen Plätzen deutlich zu verkleinern. Mainz war durch DFB-Nationalspieler Nadiem Amiri (30.) und den Ex-Unioner Benedict Hollerbach (69.) in Führung gegangen, Wooyeong Jeong (77.) und Danilho Doekhi (86.) trafen nach der Pause für Union.

Trotz Super-Joker El Mala: Kölner Negativserie geht weiter

Der 1. FC Köln hat seine Negativserie auch im neuen Jahr fortgesetzt. Der Aufsteiger holte beim Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga nach zweifachem Rückstand zwar noch ein 2:2 (1:2) beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim, wartet aber nun bereits seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.

Ex-Austria-Leihspieler Eric Martel (18.) und Said El Mala (48.) mit seinem vierten Joker-Tor der Saison trafen am Samstag für die Kölner, die weiter fünf Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge haben. Marvin Pieringer (15.) mit einem Traumtor und Julian Niehues (26.) hatten Heidenheim, das vor allem in der ersten Halbzeit eine deutlichere Führung liegen ließ, zweimal in Führung gebracht.

