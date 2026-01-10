Sky exklusiv || Laimer über Verlängerung, Karl-Hype & Upamecano

Der FC Bayern München ist dieses Jahr wieder voll auf Meisterkurs – einer der Erfolgsgaranten dafür ist ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer.

Im exklusiven Interview mit Sky Sport redet der 28-Jährige über eine mögliche Vertragsverlängerung, sowie seine Teamkollegen Lennart Karl und Dayot Upamecano.

Konrad Laimer über…

… Faktoren für eine Vertragsverlängerung: „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren. Ich bin schon immer ein Bauchmensch gewesen und werde auch immer ein Bauchmensch bleiben. Es ist mir wichtig, wie Leute mit dir reden, wie Leute mit dir umgehen und wie wertgeschätzt du dich fühlst. So werde ich meine Entscheidungen immer zusammen mit meinem engsten Kreis treffen. Meine Eltern und meine Frau helfen mir dabei. Wenn ich dann mit der Entscheidung zufrieden bin und in den Spiegel schauen kann, dann treffe ich auch die Entscheidung, die für mich gut ist, und so werde ich das immer machen.“

… Lennart Karl: „Er hat das gewisse Etwas. Das merkt man daran, wie er als Person und als Fußballer ist. Er hat eine unglaubliche Qualität am Ball und es macht großen Spaß, mit ihm Fußball zu spielen. Er ist erst 17 Jahre alt, hat noch so viel vor sich, und er muss mit der harten Arbeit, die er aktuell auf dem Trainingsplatz zeigt, weitermachen. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass er eine große Karriere vor sich haben wird.“

…eine Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano: „Eine Vertragsverlängerung wäre auf jeden Fall wichtig. Er ist ein toller Mensch und ein toller Fußballspieler. Er hat so viel Potenzial und er gibt uns so viel, auf und neben dem Platz. Ich spiele schon so lange mit ihm zusammen und würde auch gerne noch länger mit ihm zusammenspielen.“

… die Tatsache, ob es unangenehmer ist gegen Upamecano oder ihn selber zu spielen: „Das müssen schon andere entscheiden, aber gegen Dayot ist es schon unangenehm zu spielen. Ich kenne ihn schon so lange, ich trainiere jetzt schon so lange mit ihm in Salzburg, Leipzig oder jetzt bei Bayern. Und wenn man gegen ihn rennt oder er einem mal auf den Fuß steigt, kann es schon unangenehm werden.“

Laimer im exklusiven Sky-Interview

(Kerry Hau/skysport.de) / Bild: Imago