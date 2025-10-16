„Freikarten“ für Neumayer & Schwärzler – ÖTV-Duo greift bei Wien-Quali an

Die beiden Österreicher Lukas Neumayer und Joel Schwärzler sowie das norwegische Talent Nicolai Budkov Kjaer dürfen dank Freikarten in der Qualifikation der Erste Bank Open antreten.

Das gab Turnierdirektor Herwig Straka im Vorfeld der Auslosung des Hauptbewerbs bekannt, die am Samstag (18. Oktober, 13.15 Uhr) in der Marx Halle stattfindet.

Gernot & Niavarani treten bei Auslosung auf

Bei der Ziehung der Erstrundenpartien des mit 2,74 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turniers werden auch die österreichischen Profis Filip Misolic und Jurij Rodionov anwesend sein. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen die Kabarettisten Viktor Gernot und Michael Niavarani, die erstmals bei einem Tennisevent auftreten.

Die Veranstalter kündigen einen kurzen Auftritt des Duos an, bevor die Begegnungen des Hauptfelds bekanntgegeben werden.

Wildcards für Misolic, Rodionov und Berrettini

Misolic und Rodionov erhielten Wildcards für den Hauptbewerb, ebenso der Italiener Matteo Berrettini. Nach der Auslosung werden die beiden Österreicher ihre Auftaktgegner analysieren und den Medien Rede und Antwort stehen. Das Turnier startet in der kommenden Woche in der Wiener Stadthalle.

(Red.)

Bild: GEPA