Freund über möglichen Neuzugang im Tor: „Schließe ich aus“

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg hat mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg auf die Siegerstraße zurückgefunden. Nicht unumstritten in den letzten zwei Spielen der „Bullen“ ist Torwart Philipp Köhn, der mit einigen Patzern auffiel. Unter anderem verschuldete der 24-Jährige bei der 1:2-Niederlage gegen den SK Sturm Graz in der vergangenen Woche ein Gegentor. Im Sky-Interview sprach Sportdirektor Christoph Freund über die Torwartfrage bei den Salzburgern – auch mit Blickwinkel auf die kommenden Aufgaben in der Champions League – und schließt einen weiteren Neuzugang aus.