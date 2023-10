Freund verkündet Boateng-Zeitplan

Kommt Jerome Boateng zum FC Bayern zurück? Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel nach Kopenhagen einen Einblick in den Zeitplan mit dem zweimaligen Triple-Sieger gegeben.

„Aktuell ist es so, dass er mittrainiert, Jerome wohnt ja auch in München. Er wird auch in den nächsten zwei, drei Tagen an der Säbener Straße trainieren. Dann werden wir nochmal ein Gespräch mit ihm führen und dann schauen wir, was die beste Entscheidung für alle Beteiligten sein wird“, kündigte Freund an und weiter: „Ich denke, dass es in dieser Woche eine Entscheidung geben wird.“

Für den Weltmeister von 2014 wäre laut Freund eine Rolle als Back-up vorgesehen. Die Personalie bringt jedoch auch Brisanz mit, so läuft gegen den 35-Jährigen derzeit ein neu aufgerolltes Verfahren wegen Körperverletzung in zwei Fällen, bei dem der Verteidiger zuvor in zwei Instanzen zu einem Schadensersatz verurteilt worden war. Aufgrund von Verfahrensfehlern wurde die Verurteilung jedoch am 21. September aufgehoben. Voraussichtlich erst im kommenden Jahr wird am Münchner Landgericht neu verhandelt.

Freund über Boateng-Verfahren: „Eine private Geschichte“

„Natürlich gibt es ein Verfahren, aber aktuell ist es ausgesetzt. Es ist eine private Geschichte und kein großes Thema für uns“, sagte Freund und führte weiter aus, dass sportliche Überlegungen in dieser Personalie in erster Linie eine Rolle spielen würden.

„Wir hatten vor einer Woche eine spezielle Situation mit drei verletzten Innenverteidigern und haben uns dann Gedanken gemacht, was bis zum Winter passieren kann. Mit dem haben wir uns auseinandergesetzt und nach Lösungen gesucht“, so Freund.

