Freund vor Bröndby-Rückspiel: “Es wird richtig zur Sache gehen”

Der FC Salzburg spielt am Mittwochabend um den abermaligen Einzug in die UEFA Champions League Gruppenphase. Die Salzburger gehen mit einem 2:1 aus dem Hinspiel in die entscheidende Partie gegen Bröndby IF (Mittwoch ab 20:00 Uhr).

Sportdirektor Christoph Freund warnt bereits im Vorfeld der Partie vor dem Hexenkessel in Bröndby: “Morgen geht es richtig zur Sache – es geht um was. Das Stadion wird voll sein und eine heiße Stimmung. Auf das können wir uns einstellen.”

