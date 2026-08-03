Fritz stoppt Jodar im Finale von Washington

Taylor Fritz hat seinen ersten Turniersieg des Jahres und den elften seiner Karriere gefeiert.

Der US-Open-Finalist von 2024 stoppte im Finale von Washington den steilen Aufstieg des Spaniers Rafael Jodar mit einem hart erkämpften 7:6 (7:2), 6:4. Das Match hatte eigentlich schon am Sonntag stattfinden sollen, war wegen heftigen Regens aber um einen Tag verschoben worden.

Der 19 Jahre alte Jodar hatte sich durch den Finaleinzug auf Rang 15 der Weltrangliste vorgearbeitet, es ist die beste Platzierung seiner Karriere. Im August 2025 hatte er noch Rang 540 belegt, das Jahr 2026 hatte er auf Position 168 begonnen.

Bei den Frauen hatte zuvor Alexandra Eala als erste Spielerin aus den Philippinen ein Turnier auf der WTA-Tour gewonnen. Die 21-Jährige entschied das Finale gegen die Weltranglistendritte Jessica Pegula (USA) ebenfalls im Nachsitzen mit 4:6, 6:4, 6:0 für sich. Das Match war am Sonntag wegen starker Regenfälle während des zweiten Satzes unterbrochen und erst am Montag fortgesetzt worden.