Fronten verhärtet! Arnautovic-Berater reagiert auf Spekulationen

Marko Arnautovic wird seit Wochen mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht. Doch wie realistisch ist die Verpflichtung des ÖFB-Stars wirklich (noch)?

„Marko ist im Urlaub und trainiert privat, um für seinen neuen Verein fit zu sein. Wenn es eine Einigung mit einem Team gibt, wird er sofort zu diesem Team stoßen“, sagt Daniel Arnautovic, Bruder und Berater von Marko Arnautovic, im Gespräch mit Reporter Florian Plettenberg von Sky Sport DE.

Der 36-jährige Arnautovic ist seit seinem Abschied bei Inter im Sommer vereinslos.

„Rapid hat starkes Interesse, aber…“

Und der SK Rapid?

Die Hütteldorfer bemühen sich um den 125-fachen Teamspieler. Daniel Arnautovic meint weiter: „Rapid hat starkes Interesse. Wir sind im Austausch, aber mehr ist es aktuell nicht. Vieles, was in Österreich geschrieben wird, entspricht nicht der Wahrheit. Teilweise sind die News über Marko Wahnsinn. Es gibt derzeit noch keine Einigung.“

Rapid-Trainer Peter Stöger äußerte sich am gestrigen Mittwoch im Rahmen des Trainingslagers in Freistadt über die Verhandlungen: „Wir nehmen das Thema mit Marko Arnautovic zur Kenntnis. Es ist aber schon so, dass er in einem anderen Gehaltsregal unterwegs sein kann, wenn er das möchte.“

