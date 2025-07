Neues Trainingsvideo: Arnautovic gibt „alles fürs nächste Kapitel“

Kommt er oder kommt er nicht? Seit Tagen wird über einen möglichen Wechsel von ÖFB-Star Marko Arnautovic zum SK Rapid spekuliert. Nachdem sich der Angreifer unter der Woche mit grün-weißen Fans im Türkei-Urlaub zeigte, lässt am Freitag ein neues Video von Arnautovic auf dessen Instagram-Kanal die Rapid-Fans weiter hoffen.

Darin ist zu sehen, wie sich der 36-Jährige im Urlaub mit einem Athletiktrainer fit hält und Übungen mit dem Ball macht. Zu dem Video schreibt Arnautovic auf englisch „All in for the next chapter“ – auf deutsch sinngemäß „Voller Einsatz für das nächste Kapitel“. Wo dieses nächste Kapitel sein wird, lässt der Stürmer aber weiterhin offen.

Die Rapid-Anhänger müssen sich also weiter gedulden und hoffen auf den großen Transfer-Coup. „Marko, komm zu uns“, schreibt etwa ein User. Ein anderer meint: „Wir warten auf dich in Hütteldorf“. Dazu sind zahlreiche grüne und weiße Herzen in den Kommentaren zu sehen.

Katzer über Arnautovic: „Es gibt eine Möglichkeit“

„Fakt ist, dass es eine Möglichkeit gibt. Marko ist aber natürlich ein begehrter Spieler und hat viele Möglichkeiten. Aber es ist nicht unmöglich. Klar ist, dass man schon irgendwann mal Klarheit braucht, in jeder Richtung, auch wenn das nicht funktionieren sollte“, sagte Geschäftsführer Sport Markus Katzer kürzlich bei der Mitgliederversammlung des SK Rapid.

Auch Neo-Rapid-Trainer Peter Stöger bestätigte beim Trainingsauftakt das Interesse der Grün-Weißen an Arnautovic. „Marko ist am Markt, da ist es smart, darüber nachzudenken. Er hat Optionen, bewegt sich in anderen finanziellen Sphären. Eine Idee zu haben ist aber nie verkehrt. Mit Kohle werden wir ihn nicht locken können, vielleicht mit anderen Dingen“, sagte Stöger.

Zusätzliches Geld für Rapid könnte ein baldiger Verkauf von Thierry Gale in die Kassen spülen. Der Flügelspieler steht kurz vor einem Wechsel auf die Insel. Neben Rapid soll weiterhin auch Besiktas Istanbul an Arnautovic dran sein.

