via Sky Sport Austria

Austria-Torhüter Christian Früchtl war mit einigen starken Paraden gegen die WSG Tirol maßgeblich am ersten Saisonerfolg der Veilchen beteiligt.

Im Sky-Interview stellt der Austria-Neuzugang die Mannschaftsleistung in den Vordergrund. „Es tut uns gut. Wir haben keine leichte Zeit gehabt, aber der Trainer hat immer an uns geglaubt. Wir haben uns super reingehauen und gekämpft. Das muss jede Woche der Fall sein“, so Früchtl.