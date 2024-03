Früchtl vor Comeback im Austria-Tor

Austria Wien kann am Sonntag im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz wieder auf Christian Früchtl zurückgreifen. Das teilten die Veilchen am Freitag mit. Der Austria-Stammgoalie hatte sich Ende Jänner im Training am Knie verletzt und fiel seitdem aus.

Neben Früchtl kehren für das Spiel am Sonntag auch Innenverteidiger Johannes Handl und Angreifer Romeo Vucic ins Austria-Aufgebot zurück. Beide Spieler haben ihre Gelb- bzw. Rotsperre abgesessen haben. Dafür fehlt in Linz mit Reinhold Ranftl ein anderer Stammspieler der Veilchen gelbgesperrt.

Martins einige Wochen out

Länger als nur ein Spiel muss die Austria auf Innenverteidiger Marvin Martins verzichten.

Der Luxemburger fällt mit einem Faserriss im Adduktorenbereich mindestens drei Wochen aus und könnte frühestens nach der Länderspielpause Ende März wieder ins Geschehen eingreifen. Martins war im Wiener Derby nach 32 Minuten verletzt ausgewechselt worden.

Ansonsten fehlen der Austria wie zuletzt Marvin Potzmann, Fisnik Asllani, sowie die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguz.

Bild: GEPA