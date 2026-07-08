Frühere Weltfußballerin Putellas hat neuen Verein

Die ehemalige Weltfußballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses. Zu den Vertragsdetails machte der Club keine Angaben. Die Spanierin hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Titelträger FC Barcelona nicht mehr verlängert. Bei den Katalaninnen ist Putellas mit 232 Rekordtorschützin, mit Barca holte sie 38 Titel.

Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women’s Super League, der unabhängig von einem Männer-Fußballverein agiert. Unternehmerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenclub Olympique Lyonnes. „Der Ehrgeiz des Clubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Club ausschließlich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an“, sagte die 32-jährige Putellas.