Im Bremer Weserstadion sind an einer Tribüne seitlich der Ostkurve Betonstützen zerbrochen. Der deutsche Bundesligist Werder Bremen bestätigte einen entsprechenden Bericht des Regionalmagazins buten un binnen.

Über die Ursache des Schadens gab es zunächst keine Informationen. Mittlerweile hat sich der Verein per Mitteilung auf der eigenen Homepage geäußert:

Die Mitteilung des SV Werder Bremen im Wortlaut

Bei der Modernisierung des Weserstadions kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall. Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt. Dadurch kam es zu einem Teileinsturz des Tribünenbereiches im Oberrang Block 53.

Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Für die weiteren Tribünenteile beseht keine Einsturzgefahr.

„Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können“, erklärt Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.