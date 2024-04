Frühes Quali-Out! Thiem verpasst Hauptbewerb in Monte Carlo

Bereits am heutigen Samstag war in Monaco Dominic Thiem im Einsatz. Der Ex-Weltranglisten-Dritte verlor allerdings gleich in der ersten Qualifikationsrunde gegen den für den Franzosen Arthur Cazaux eingesprungenen Spanier Roberto Bautista Agut nach 71 Minuten glatt mit 1:6,2:6.

Thiem wird damit demnächst seine Top-100-Platzierung verlieren. Er ist aktuell Nummer 95 im ATP-Live-Ranking, nach Monte Carlo fallen ihm am 15. April 45 Zähler vom Zweitrunden-Aus im Vorjahr am gleichen Schauplatz aus der Wertung. Sein nächster geplanter Einsatz ist nun Mitte April beim ATP250-Turnier in München, wo der 30-Jährige eine Wildcard erhalten hat.

