Ofner kennt seinen Auftaktgegner in Monte Carlo

Sebastian Ofner hat in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo ein machbares Los erhalten. Der 27-jährige Steirer, der zum ersten Mal im Fürstentum antritt, bekommt es erstmals mit dem Briten Daniel Evans zu tun. Der 33-jährige liegt im ATP-Ranking fünf Plätze vor Österreichs bestem Tennisspieler Sebastian Ofner an 42. Stelle. Das ROLEX Monte Carlo Masters ab Sonntag um 13 Uhr täglich live auf Sky Sport Austria

Bereits ab Samstag im Einsatz ist in Monaco Dominic Thiem. Der Ex-Weltranglisten-Dritte traf in der ersten Qualifikationsrunde auf den Franzosen Arthur Cazaux (Nr. 12 gesetzt). Thiem steht ein wenig unter Zugzwang, möchte er seine Top-100-Position halten. Er ist aktuell Nummer 91 im ATP-Ranking, nach Monte Carlo fallen ihm 45 Zähler vom Zweitrunden-Aus im Vorjahr am gleichen Schauplatz aus der Wertung. Damit wäre er – ohne Berücksichtigung der Konkurrenz – aktuell gerade noch auf Platz 100.

(APA)/Bild: Imago