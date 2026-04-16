Frustabbau für Verstappen am Nürburgring

Ex-Weltmeister Max Verstappen nimmt sich für den Frustabbau eine weitere Formel-1-Auszeit. Der F1-Star fährt bei der Generalprobe, den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, am 17. und 18. April gemeinsam mit dem österreichischen DTM-Piloten Lucas Auer.

Der viermalige F1-Weltmeister Verstappen ist mit seinem Red-Bull-Team schlecht in die neue Saison mit grundlegend verändertem Regelwerk gestartet. Im April finden nach den Absagen in Bahrain und Saudi-Arabien keine Rennen der Königsklasse statt.

LIVE im kostenlosen Stream: Max Verstappen auf dem Nürburgring

Sky überträgt die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers LIVE im kostenlosen Stream auf skysportsportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Die Zeiten des Livestreams im Überblick:

Samstag: 08:10 Uhr – 22:15 Uhr

08:10 Uhr – 22:15 Uhr Sonntag: 08:00 Uhr – 17:30 Uhr

Verstappens Ziel: 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife

Der Red-Bull-Star, um den es immer wieder Spekulationen um einen F1-Rücktritt gibt, nutzt damit eine weitere Gelegenheit, um sich weiter auf das große Ziel vorzubereiten: das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai). Auch dann wird er sich unter anderem mit Auer das Cockpit teilen.

(APA/Red.) / Bild. Imago