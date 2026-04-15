Im Livestream: Verstappen & Auer bei den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers

Max Verstappen kehrt noch einmal vor dem 24h-Rennen im Mai auf die legendäre Nordschleife zurück. Der F1-Star fährt bei der Generalprobe, den ADAC 24h Nürburgring Qualifiers, am 17. und 18. April gemeinsam mit dem österreichischen DTM-Piloten Lucas Auer.

Da die Formel-1-Rennen in Bahrain (10.-12. April) sowie in Saudi-Arabien (17.-19- April) aufgrund des Krieges in Nahost gestrichen worden sind, hat Verstappen derzeit keine F1-Verpflichtungen.

LIVE im kostenlosen Stream: Max Verstappen auf dem Nürburgring

Am 18./19. April steigen die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers – mit Verstappen im Mercedes-AMG seines Teams Verstappen Racing. Die Veranstaltung beinhaltet zwei getrennte 4-Stunden-Rennen inklusive Top-Qualifyings.

Die Zeiten des Livestreams im Überblick:

Samstag: 08:10 Uhr – 22:15 Uhr

08:10 Uhr – 22:15 Uhr Sonntag: 08:00 Uhr – 17:30 Uhr

Sky überträgt die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers mit Max Verstappen LIVE im kostenlosen Stream auf skysportsportaustria.at und in der Sky Sport Austria App.

Verstappens Ziel: 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife

Der Red-Bull-Star, um den es immer wieder Spekulationen um einen F1-Rücktritt gibt, nutzt damit eine weitere Gelegenheit, um sich weiter auf das große Ziel vorzubereiten: das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai). Auch dann wird er sich unter anderem mit Auer das Cockpit teilen.

Den jüngsten NLS3-Lauf (11. April) konnte der viermalige Weltmeister allerdings nicht absolvieren, da sein Rennstall dort nicht angetreten ist. Stattdessen war das Team bei der GT World Challenge auf der französischen Rennstrecke Paul Ricard in Le Castellet im Einsatz.

Der Niederländer ist zuletzt erst das NLS2-Rennen in der Grünen Hölle gefahren und hatte dort mit seinen Winward-Mercedes-Teamkollegen Jules Gounon sowie Daniel Juncadella triumphiert. Allerdings wurde ihnen der Sieg nach Rennende aberkannt und das Verstappen-Team disqualifiziert, da zu viele Reifensätze benutzt worden waren.

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