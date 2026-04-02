Offiziell: Verstappen schiebt weiteres Nürburgring-Wochenende ein

Max Verstappen kehrt schon im April auf den Nürburgring zurück. Nach dem Formel-1-Qualifying in Suzuka hatte der 28-Jährige seinen Einsatz bereits angekündigt, nun ist er offiziell.

Da die Formel-1-Rennen in Bahrain (10.-12. April) sowie in Saudi-Arabien (17.-19- April) aufgrund des Krieges in Nahost gestrichen worden sind, hat Verstappen nun keine F1-Verpflichtungen mehr im April.

Am 18./19. April steigen die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers – mit Verstappen im Mercedes-AMG seines Teams Verstappen Racing. Die Veranstaltung beinhaltet zwei getrennt gewertete 4-Stunden-Rennen inklusive Qualifyings.

Vorbereitung auf das 24h-Rennen im Mai

Der Red-Bull-Star, um den es immer wieder Spekulationen um einen F1-Rücktritt gibt, nutzt damit eine weitere Gelegenheit, um sich weiter auf das große Ziel vorzubereiten: das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai).

Den NLS3-Lauf (11. April) kann der viermalige Weltmeister allerdings nicht absolvieren, da sein Rennstall dort nicht antritt. Stattdessen ist das Team bei der GT World Challenge auf der französischen Rennstrecke Paul Ricard in Le Castellet unter anderem mit dem Österreicher Lucas Auer und Luca Stolz im Einsatz.

Der Niederländer ist zuletzt erst das NLS2-Rennen in der Grünen Hölle gefahren und hatte dort mit seinen Mercedes-Teamkollegen Jules Gounon sowie Daniel Juncadella triumphiert. Allerdings wurde ihnen der Sieg nach Rennende aberkannt und das Verstappen-Team disqualifiziert, da zu viele Reifensätze eingesetzt wurden.

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