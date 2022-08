Fuchs trifft bei Charlotte-Sieg gegen Titelverteidiger New York

Christian Fuchs hat beim Auswärtserfolg von Charlotte FC gegen Titelverteidiger New York City FC sein drittes Saisontor in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS erzielt. Der 36-Jährige traf in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 3:1 (1:1)-Endstand. Charlotte rangiert in der Eastern Conference aktuell auf Rang zehn, in Schlagdistanz zu den Play-off-Plätzen.

Die New York Red Bulls mit Trainer Gerhard Struber gewannen unterdessen 2:1 (2:0) bei Atlanta United und holten den ersten Sieg nach drei Partien ohne Dreier. In der Eastern Conference liegt das Team des Österreichers aktuell auf Platz vier. Alessandro Schöpf wurde bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die Vancouver Whitecaps in der Pause beim Stand von 2:0 ausgewechselt. Die Kanadier siegten mit 2:1 und sind in der Western Conference derzeit Siebenter.

(APA) / Bild: GEPA