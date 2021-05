Führt Marcel Sabitzer seine Leipziger zum Pokalsieg? Das DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am Donnerstag live auf Sky – erstmalig in UHD/HDR

via

via Sky Sport Austria

Jessica Libbertz und Sky Experte Lothar Matthäus melden sich ab 19:45 Uhr aus dem Berliner Olympiastadion, Kai Dittmann kommentiert das Spiel und Martin Groß führt die Interviews

Premiere für Sky Q Kunden: Erstmalig zeigt Sky das Pokalfinale auch in brillanter UHD/HDR-Qualität auf Sky Sport UHD

Alles rund um das Finale im Free-TV auf Sky Sport News: unter anderem die Abschlusstrainings beider Mannschaften und die Pressekonferenz live

Wien, 11. Mai 2021 – Nach dem frühen Pokalaus der Bayern in dieser Saison wird am Donnerstag ein neuer Pokalsieger gekürt. Dabei treffen die Spitzenklubs RB Leipzig und Borussia Dortmund aufeinander. Sky berichtet live ab 19.45 Uhr. Erstmals überträgt Sky das DFB-Pokalfinale live aus Berlin in brillanter UHD HDR Qualität.

Für die Leipziger mit Kapitän Marcel Sabitzer wäre der Pokalsieg der erste große Titel der Vereinsgeschichte. Und auch für Trainer Julian Nagelsmann, der am Saisonende die Leipziger Richtung München verlässt, wäre es der erste große Erfolg. Der Tabellenzweite der Deutschen Bundesliga hatte sich im Halbfinale nach Verlängerung gegen Werder Bremen durchgesetzt. Bereits 2019 standen die Bullen im Pokalfinale und unterlagen damals Bayern München.

Der BVB hatte 2017 zuletzt den DFB-Pokal gewonnen, durch ein 2-1 gegen Eintracht Frankfurt. Insgesamt viermal holten sich die Dortmunder den Titel und weitere fünfmal standen sie im Finale. Im Halbfinale konnte sich der BVB souverän gegen Holstein Kiel durchsetzen. Die Generalprobe gegen Leipzig in der Deutschen Bundesliga hatten die Dortmunder am vergangenen Wochenende mit 3-2 gewonnen.

Moderatorin Jessica Libbertz und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßen die Zuschauer ab 19:45 Uhr live auf Sky Sport 1. Der deutsche Rekordnationalspieler wird zudem als Co-Kommentator an der Seite von Kai Dittmann im Einsatz sein. Martin Groß geht im Berliner Olympiastadion auf Stimmenfang. Erstmalig wird Sky das Pokalfinale exklusiv für Sky Kunden in bester UHD/HDR-Qualität übertragen.

Alles rund um das DFB-Pokalfinale erfahren Fans im Free-TV auf Sky Sport News. Unter anderem wird Sky Sport News live von den Abschlusstrainings der beiden Teams berichten sowie die offizielle DFB-Pressekonferenz übertragen. Am Donnerstag stimmt Sky Sport News im „DFB-Pokal Frühstück“ ab 9 Uhr, im „DFB-Pokal Matchday“ ab 11 Uhr und dem „DFB-Pokal Countdown“ ab 16:30 Uhr auf das Pokalfinale ein.

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Sky Abonnenten unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Beitragsbild: Imago