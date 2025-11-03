Führungs-Chaos in Hoffenheim: Auch Schicker vor Abgang?

Großer Knall in Hoffenheim – und plötzlich steht auch die Zukunft von Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker wieder in der Schwebe.Wie die BILD berichtet, hat die TSG Hoffenheim mit sofortiger Wirkung die beiden Geschäftsführer Markus Schütz und Frank Briel entlassen.

Beide sollen ihre Büros bereits geräumt haben. Vorausgegangen waren wochenlange interne Spannungen, in deren Zentrum auch Vereinsmäzen Dietmar Hopp und sein langjähriger Vertrauter Roger Wittmann standen. Hopp hatte zuletzt scharf den Umgang der TSG-Führung mit Wittmann kritisiert und eine externe Prüfung der Geschäftsführung in Auftrag gegeben.

Nun führen vorerst Schicker und Marketing-Geschäftsführer Tim Jost den Klub – doch wie lange noch, ist offen. Denn wie Sky bereits in der vergangenen Woche berichtete steht Schicker auch auf dem Zettel von Red Bull Salzburg. Dort will Fußballchef Jürgen Klopp den 39-jährigen Österreicher unbedingt als neuen Sport-Geschäftsführer verpflichten. Klopp soll Schicker sogar persönlich angerufen und ihm das RB-Projekt ausführlich vorgestellt haben.

Schicker-Verbleib nicht mehr gesichert?

Bis vor wenigen Tagen galt Schickers Verbleib in Hoffenheim als sicher. Er wollte eigentlich am Montag seine Zusage geben, in der Bundesliga weiterzumachen. Doch das plötzliche Führungschaos könnte alles verändern. Salzburg drängt – und Hoffenheim steht nach den Entlassungen vor einem Scherbenhaufen.

Ob Schicker dem Ruf von Klopp folgt oder sich trotz der Unruhe für die TSG entscheidet, ist derzeit völlig offen. Sicher ist nur: Der Machtkampf in Hoffenheim hat gerade erst begonnen.

Auf Anfrage von Sky Sport Austria, stand Andreas Schicker für eine Statement nicht zur Verfügung.

