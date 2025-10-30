Telefonat mit Klopp! Salzburg will Schicker unbedingt

Klopp hat Schicker direkt angerufen und ihm mitgeteilt, dass ihn RB unbedingt will und über das Projekt, Ziele und vieles mehr gesprochen – wie Sky Sport erfuhr.

Das Interesse von Klopp und RB schmeichelt Schicker, aber es gibt derzeit keine konkreten Verhandlungen. Salzburg will unbedingt einen Österreicher als Nachfolger des zu Borussia Mönchengladbach abgewanderten Rouven Schröder. Schicker ist aktuell Wunschkandidat Nummer eins für die Position des Sport-Geschäftsführers in Salzburg.

Der Steirer steht seit Oktober 2024 in der deutschen Bundesliga bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, wo er unter anderem Cheftrainer und Landsmann Christian Ilzer aus Graz nach Deutschland holte. Zwischen 2020 und 2024 war Schicker als Sportdirektor bei Sturm Graz tätig, zuvor arbeitete er dort zwei Jahre als Scout.

Salzburg will Schicker JETZT!

Mit den Grazern feierte der Ex-Kicker große Erfolge: eine Meisterschaft 2023/24 sowie zwei Pokalsiege (2022/23 und 2023/24). Seine Bundesliga-Erfahrung würde somit perfekt ins Anforderungsprofil der Salzburger passen.

Der Ausgang ist aktuell völlig offen. Schicker will RB eigentlich absagen und bei der TSG Hoffenheim weitermachen. Aber: Was wabert, ist das Politische.

