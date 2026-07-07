Führungsspieler für die zweite Mannschaft: Ried holt Angreifer zurück

Neuzugang bei der zweiten Mannschaft der SV Ried: Mit Bernd Gschweidl kehrt ein routinierter Angreifer zu den Innviertlern zurück und soll die Regionalliga-Mannschaft verstärken.

Der 30-Jährige wechselt ablösefrei vom SKN St. Pölten, wo er in den vergangenen fünf Jahren unter Vertrag stand, nach Ried. Davor kickte Gschweidl zwischen Jänner 2020 und Juni 2021 bei den Oberösterreichern. Zum Saisonende 2019/20 gelang dem Stürmer mit der SV Ried der Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

Nun unterschreibt Gschweidl in Ried einen Zweijahresvertrag und soll als Führungsspieler für die jungen Spieler agieren.