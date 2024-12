Füllkrug vor Comeback in der Premier League

Niclas Füllkrug steht nach einer Achillesehnenreizung vor der Rückkehr in den Kader vom West Ham United. Der Deutsche absolvierte sein letztes Premier-League-Spiel im August.

Füllkrug hat nach Sky-Infos in der vergangenen Woche sein Comeback im Teamtraining gefeiert. Der 31-Jährige trainierte voll mit, die Achillessehne hielt der Belastung stand. Füllkrug darf demnach bereits am morgigen Dienstag auf eine Kaderberufung für das Auswärtsspiel bei Leicester City hoffen, spätestens am kommenden Montag soll der gebürtige Hannoveraner beim Heimspiel gegen Wolverhampton im Aufgebot stehen und zum Einsatz kommen.

Der deutsche Nationalspieler – 14 Tore in 22 Länderspielen – startete unglücklich in die Saison: Nach seinem Wechsel von Dortmund auf die Insel bekam er drei Kurzeinsätze in der Premier League, seit Anfang September fehlt er mit einer Achillessehnenreizung – nun ist das ersehnte Comeback in Sicht.

