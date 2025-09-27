Fünf Gegentore im Derby: Real verliert ohne Alaba bei Atletico

Die erste Saisonniederlage hat für Real Madrid besonders wehgetan. Die „Königlichen“ mussten sich am Samstag im Derby dem gastgebenden Stadtrivalen Atletico nach einem 2:2 zur Pause noch deutlich mit 2:5 beugen und gaben in der 7. Runde der spanischen Fußball-LaLiga erstmals Punkte ab.

ÖFB-Star David Alaba bekam von Coach Xabi Alonso keine Spielminuten. Der FC Barcelona hat damit am Sonntag die Chance, mit einem Erfolg gegen Real Sociedad die Tabellenspitze zu übernehmen.

Nach dem Führungstreffer der Heimischen durch Robin Le Normand sorgten Kylian Mbappé (25.) und Arda Güler (36.) für die vermeintliche Wende. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Alexander Sörloth für die Truppe von Trainer Diego Simeone zum besten Zeitpunkt aus. Diesen Schwung nahmen die „Colchoneros“ in die 2. Hälfte mit, wo Julian Alvarez mit einem Doppelpack (51./Elfmeter, 63.) glänzte und Antoine Griezmann (93.) für den Schlusspunkt sorgte. Für Atletico war der Erfolg vor fast 70.000 Fans enorm wichtig, um den Lokalrivalen nicht aus den Augen zu verlieren, der Abstand wurde auf sechs Zähler verkürzt.

(APA) / Artikelbild: Imago