Fünfjahreswertung: Österreich im Top-Ten-Rennen weiter im Hintertreffen

Österreichs Europacup-Startern ist auch nach der vierten Runde der internationalen Gruppenphasen nicht der erhoffte Ranking-Befreiungsschlag gelungen. In der UEFA-Fünfjahreswertung vergrößert sich der Abstand zum begehrten zehnten Platz, gleichzeitig droht auch allmählich größere Gefahr von den Verfolgern der Bundesliga-Starter.

Durch den klaren Sieg des LASK sammelte Österreich als Elfter immerhin 0,4 zusätzliche Punkte in der Wertung und hält den Abstand zur zwölftplatzierten Schweiz, die durch den Sieg von Servette Genf in der Europa League ebenso einen vollen Erfolg einfahren konnten.

Die schlechte Nachricht dabei: Die zehntplatzierten Schotten konnten ihren Vorsprung auf Österreich durch einen Sieg und ein Remis ausbauen und besitzen nun einen nahezu komfortablen Vorsprung von 1,850 Punkten. Darüber hinaus schnitten gleich vier Verfolger in der Europacup-Woche besser ab: Tschechien sammelte als 13. gleich 1,5 Zähler durch den Sieg samt fixiertem Gruppensieg von Pilsen und Slavias Überraschung gegen Roma.

Dahinter ergatterte Dänemark zusätzliche 0,75 Punkte (Sieg und Remis durch Kopenhagen & Nordsjaelland), Norwegen erhöhte seinen Wert um 1,0 (Siege von Molde & Bodö), Israel verzeichnete ein Plus von 0,5 (ECL-Sieg von Maccabi).

Österreich zittert weiter um CL-Fixplatz 2025/26

Mit insgesamt 3,6 Punkten kämpft Österreich weiter um eine bessere Bilanz als in der letzten Saison. Diese hatte man mit 4,9 Punkten abgeschlossen, insgesamt schlechter war man zuletzt 2015/16. In der kommenden Spielzeit, wenn die Europacup-Reform greift, ist der heimische Champion aber definitiv noch in der Gruppenphase dabei.

Zudem beginnt der Vizemeister in der zweiten von vier Qualifikationsrunden zur „Königsklasse“. Der ÖFB-Cupsieger – oder der Liga-Dritte, sollte der Pokalsieger unter den Top zwei landen – steigt im Europa-League-Play-off ein. Weitere Startplätze für Österreich gibt es jeweils in der zweiten Quali-Runde zur Europa League und zur Conference League. Sollten Red Bull Salzburg, Sturm Graz und der LASK bis Saisonende allerdings nicht für den Sprung unter die Top Ten sorgen, ist der Champions-League-Fixplatz für den Meister mit der Spielzeit 2025/26 Geschichte.

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.