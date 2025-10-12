Fünfter afrikanischer Teilnehmer: Ghana löst das WM-Ticket

Der ehemalige deutsche Bundesliga-Profi Otto Addo hat Ghana als Trainer zur Fußball-WM 2026 geführt. Am letzten Spieltag der Afrika-Qualifikation gewann das Team des 50 Jahre alten gebürtigen Hamburgers mit 1:0 (0:0) in Accra gegen die Komoren.

Starspieler Mohammed Kudus von Tottenham Hotspur erzielte den Treffer des Abends (47.). Selbst eine Niederlage hätte gereicht, weil Verfolger Madagaskar parallel mit 1:4 (0:2) in Mali verlor.

Ghana qualifizierte sich als fünfte afrikanische und insgesamt 21. Nation für die XXL-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Die Westafrikaner sind zum fünften Mal nach 2006, 2010, 2014 und 2022 bei einer WM-Endrunde dabei. Schon 2022 in Katar stand Addo an der Seitenlinie, damals war in der Vorrunde Endstation.

Größter Erfolg für den derzeitigen 75. der Weltrangliste war das Erreichen des Viertelfinals 2010 beim Turnier in Südafrika. Vier Jahre später holte Ghana in Brasilien als einziges Team einen Punkt gegen den späteren Weltmeister Deutschland (2:2 in der Gruppenphase).

