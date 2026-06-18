Für 40 Millionen Euro: Liverpool holt spanischen Flügelspieler

Victor Munoz wechselt von Osasuna zum FC Liverpool – die Reds ziehen die Ausstiegsklausel über 40 Millionen Euro.

Das gaben die Reds am Donnerstagabend offiziell bekannt. Der Flügelspieler unterschreibt nach Sky Sport Informationen einen Vertrag bis 2032. Der FC Liverpool aktivierten die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, um den 22-jährigen Spanier von CA Osasuna zu verpflichten.

Munoz unterschreibt an der Anfield Road einen langfristigen Vertrag bis 2032. Liverpool setzt damit ein klares Zeichen für die Zukunft.

Real kassiert bei Munoz-Transfer mit

Interessant: Real Madrid kassiert rund 20 Millionen Euro durch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Der zweifache spanische Nationalspieler war nach vier Jahren im Nachwuchs der „Königlichen“ im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro nach Osasuna gewechselt.

In der abgelaufenen Saison kam der explosive Munoz in 36 Pflichtspielen auf sieben Tore und fünf Vorlagen. Sein Vertrag beim Klub aus Pamplona hat er aktuell noch einen gültigen Vertrag bis 2030.