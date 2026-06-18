Mega-Angebot für Leipzig-Shootingstar

Der Poker ist eröffnet! Der FC Liverpool hat nach Sky Sport Infos ein erstes Angebot für Yan Diomande von RB Leipzig abgegeben.

Das Angebot nähert sich der Marke von 100 Millionen Euro an, einschließlich Boni. Konkret beläuft es sich auf rund 90 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen.

Leipzig hat bislang noch nicht reagiert, wird das Angebot jedoch sehr wahrscheinlich ablehnen. Die Offerte ist definitiv nicht ausreichend. RB will den Ivorer mindestens eine weitere Saison halten.

Ein akzeptables Angebot müsste deutlich über 100 Millionen Euro liegen. Zudem plant Leipzig, Diomandes Vertrag mit einer Gehaltserhöhung aufzubessern.

Kimmich schwärmt von Diomande

Diomande sorgt aktuell nach seiner kometenhaften Premieren-Saison in der Bundesliga (zwölf Tore, neun Vorlagen) auch bei der WM Furore. Mit der Elfenbeinküste trifft er am Samstag auf Deutschland (22 Uhr/ZDF und MagentaTV)

„Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich, wie er so ein Start-Stop-Dribbling hat, extrem beschleunigt, den Gegner ausbremst. Er hat ein krasses Tempo“, sagte Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich über Diomande diese Woche.