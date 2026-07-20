Für Ablöse: Austria-Offensivtalent wechselt zu Benfica

Talente-Transfer bei Austria Wien: Der 16-jährige Nachwuchsstürmer Alan Lembakoali wechselt zum portugiesischen Traditionsverein Benfica Lissabon.

Der FAK sichert sich nach exklusiven Sky-Informationen eine mittlere, sechsstellige Ablöseumme sowie eine Beteiligung am Weiterverkauf in Höhe von 15 Prozent. In der ÖFB-U16-Nachwuchsliga sorgte der slowakische U16-Teamstürmer mit insgesamt 27 Toren in 28 Spielen für Aufsehen.

Die Austria bestätigte den Wechsel bereits: „Natürlich hätten wir einen Spieler mit seinem Potenzial gerne noch länger bei uns gehalten. Wenn ein Spitzenklub wie Benfica Lissabon einem jungen Spieler jedoch eine attraktive sportliche Perspektive bietet, ist es nachvollziehbar, dass er diesen Schritt gehen möchte“, sagt Sportvorstand Tomas Zorn zum Transfer.