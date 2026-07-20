Sky-Info: Neuer Verein für Pirkl nach Vertragsende

Simon Pirkl verlässt Linz nach Ablauf seines Vertrags und steht nach Sky-Informationen vor einem Zweitliga-Wechsel zu Austria Salzburg.

Der 29-Jährige soll sich nach seinem Vertragsende bei Blau-Weiß Linz bereits mit dem Klub einig sein, aktuell klären beide Parteien noch die letzten Details, um den Deal zu finalisieren. Pirkl unterschreibt bei der Salzburger Austria einen Vertrag bis 2028, noch in dieser Woche soll die Unterschrift bei seinem neuen Arbeitgeber folgen.

Der Linksverteidiger begann seine Karriere in Innsbruck, ehe es über Wacker Innsbruck, Austria Lustenau und dem SV Horn 2021 zu Blau-Weiß Linz ging. Mit den Stahlstädtern stieg Pirkl 2023 in die Bundesliga auf. Er entwickelte sich zu einem der wichtigsten Spieler der Linzer Defensive. In 153 Spielen für BW Linz erzielte Pirkl sieben Treffer und legte 32 Tore vor. Auch Bundesligist WSG Tirol soll am ehemaligen U21-Teamspieler Interesse bekundet haben, am Ende fiel die Entscheidung zugunsten der Salzburger.

Damit baut Austria Salzburg-Sportdirektor Roland Kirchler weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft. Mit dem ehemaligen Red Bull Salzburg-Spieler Raphael Hofer und Mohammad Mahmoud (ablösefrei von SV Elversberg) konnten die Mozartstädter bereits vielversprechende Transfers tätigen. Mit Pirkl folgt ein Routinier für die Mannschaft von Trainer Christian Schaider.